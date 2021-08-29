Manyas'ta ayçiçeği hasadına başlandı
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Manyas'ta ayçiçeği hasadına başlandı

Manyas'ta ayçiçeği hasadına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manyas ilçesinde 2021 yılının ilk ayçiçeği hasadına başlanıldı.

Manyas ilçesinde 2021 yılının ilk ayçiçeği hasadına başlanıldı.

Mart ayı sonu itibarıyla ekimi yapılan yağlık ayçiçeklerin hasadı başladı. Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl geçen yıla göre eken sayısının az olduğunu ancak rekoltenin bu açığı kapattığını belirterek, "Geçen yıl ortaklarımızdan 245 kişi bin 750 ton rekolte beyannamesi verirken, bu yıl 202 ortağımız 2 bin 50 ton rekolte beyannamesi verdiler. Bu yıl taban arazi de iyi bir verim bekliyoruz, bayır arazilerde ortalama verim 140-180 kilogram arasında değişiyor. Bu yıl ayçiçeklerin olgunlaşma zamanında aşırı sıcaklar verimi olumsuz etkiledi. Yoksa bu yıl çok iyi bir yıl olabilirdi. Ayçiçeğinde fiyatlar henüz belirlenmediği için, üreticilerimiz bize ürününü şu anda emanet olarak döküyor. İnşallah üreticimizin alın terinin karşılanacağı bir fiyat olur, beklentimiz budur" dedi.

Geçen yıl Manyas Yağlı Tohumlar kooperatifine bin 250 ton ayçiçeği teslim edildiği ve bunun karşılığında ise 5 milyon lira ödeme yapıldığı açıklandı. - BALIKESİR

Manyas'ta ayçiçeği hasadına başlandı
Manyas'ta ayçiçeği hasadına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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