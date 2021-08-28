Manyas'ta ayçiçeği hasadı başladı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği hasadına başlandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği hasadına başlandı.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, gazetecilere, bu yıl üründe yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Kalpakçı, özellikle taban arazide iyi verim gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bayır arazilerde ortalama verim 140-180 kilogram arasında değişiyor. Ayçiçeğinde fiyatlar henüz belirlenmediği için, üreticilerimiz bize ürününü şu anda emanet olarak veriyor. İnşallah üreticimizin alın terinin karşılanacağı bir fiyat olur, beklentimiz budur. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın