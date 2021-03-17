Manyas'ta arı üreticisine yem desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Manyas'ta arıcılık faaliyetlerinde bulunan bal üreticilerine arı yemi desteğinde bulunuldu.

Arı yemi dağıtımında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın " Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ilimizde ki arı üreticilerine destek olmak amacıyla il genelinde Balıkesir Arı Yetiştirici Birliği üyesi bin 140 üreticiye ve ilçemizin de bulunduğu Bal Birliği üyesi 75 üreticimize 506 bin lira değerinde arı yemi desteğinde bulundu, üreticimiz ise toplamda 182 bin 250 lira ödeme yaparken, Manyas'ta 31 arı üreticisine tüm arı üreticilerine olduğu gibi 5'er teneke arı yemi verildi. Arı üreticilerimize verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a, Kırsal Destekleme Dairesine ve Güney Marmara Koordinatörümüz İbrahim Koman'a teşekkür ediyoruz." dedi.

İl genelinde toplamda bin 215 arı üreticisine arı yemi desteği verildiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı