Manyas'ta 73 traktörün fennî muayenesi yapıldı
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Manyas'ta 73 traktörün fennî muayenesi yapıldı

Manyas Ziraat Odasının çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda organize ettiği traktör ve motosikletlerin fenni muayeneleri Ziraat Odasına ait şantiyede gerçekleştirildi.

Manyas'ta 73 traktörün fennî muayenesi yapıldı
07.09.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:56

Manyas Ziraat Odasının çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda organize ettiği traktör ve motosikletlerin fenni muayeneleri Ziraat Odasına ait şantiyede gerçekleştirildi.

Balıkesir'den gelen mobil 2 ekip tarafından toplamda büyük çoğunluğunu traktörlerin ve 8 adet motosikletin fenni muayenelerinin yapıldığı açıklandı. Ayni gün içerisinde fenni muayenede eksiği olan traktör ve motosiklet sahiplerinin de bu eksikliklerini giderdikten sonra saat 16.00'dan sonra muayenelerinin tekrar yapılarak, mağdur edilmedikleri açıklandı. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda yılda 3-4 kez mobil fenni muayene ekibini Manyas'a davet ediyoruz. Genelde bir günde 64 traktörün üzerinde fenni muayene yapmıyorlar, bu defasında 2 ekip geldiği için sayı yüksek oldu. Ziraat Odası olarak her zaman çiftçimizin yanındayız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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