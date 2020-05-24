Manyas'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların bayram keyfi Balıkesir'in Manyas ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kendilerine tanınan serbestlikle güneşli havada vakit geçirdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kendilerine tanınan serbestlikle güneşli havada vakit geçirdi. Şehir merkezinde güneşli havanın da keyfini çıkaran vatandaşlar gezinti yaparken, ilçedeki tarımsal üretim de devam etti. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, beraberindeki heyetle ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kaynak: AA