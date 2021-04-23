Manyas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlandı
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Manyas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlandı

Manyas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Manyas ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı.

Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda katılımın olduğu çelenk sunma töreninde Manyas Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir Atatürk Anıtına çelenk sunarken sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Yıldız "23 Nisan Milletimizin bağımsızlık ateşini yaktığı, millet iradesinin yönetime hakim olduğu gündür. 23.Nisan 1920 tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Bununla birlikte Atatürk tüm Dünya çocuklarına armağan edilen bir gündür. Bugün de salgın hastalık yüzünden milletçe zor günler geçiriyoruz. Belki bir kurtuluş mücadelesi vermekteyiz. Bu mücadeleden de ancak Kurtuluş Savaşında olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek kurtulacağımızı asla unutmayalım" dedi

Doğa Filiz ve Beyza Kasar'ın günün anlamıyla ilgili şiirlerini okuması ve kamu kurum araçlarının katılımı ile yapılan ilçe içi kortej geçişi ile tören sona erdi. Törene Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Tancan Barçin, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar ve kurum amirleri katıldı. - BALIKESİR

Manyas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlandı
Manyas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlandı
Manyas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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