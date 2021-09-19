Manyas'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği İlçe Temsilcisi Mustafa Tuna, törende yaptığı konuşmada, "Bizler ülkemizin bölünmez bütünlüğü için gerekirse canlarını veren bir milletin evlatlarıyız. Gazilik onurumuzdur. Kanla sulanmış bu aziz vatan topraklarında özgürce yaşıyorsak bu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizin sayesindedir." dedi.

Törene, Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barcin, ilçe protokolü ve gaziler katıldı.