Manyas'ta 15 Temmuz sürprizi
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Manyas'ta 15 Temmuz sürprizi

Manyas'ta 15 Temmuz sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Manyas Atatürk Meydanında gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Manyas Atatürk Meydanında gerçekleştirildi. Demokrasi ve milli birlik etkinliğine Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir canlı bağlantıyla katıldı.

Geceye Manyas Kaymakamı Koray Çelik'in tanıdığı olan darbe teşebbüsünün sembol Şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir canlı bağlantıyla Niğde Çukurkuyu'dan Manyas'ta ki etkinliğe katıldı. Halisdemir bağlantıda "Aziz milletimiz 15-Temmuz'ta bir kahramanlık sergiledi, bizim Ömerlerimiz bitmez, hamd olsun. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurköy kasabasında üç oğlan olarak yetiştik, Ömer Halisdemir 20 yıl görev yaptı. Son aldığı emirle şehit oldu. O haini öldür, bana da hakkını helal et diyor, aldığı emiri layıkıyla yerine getiriyor. O hem ülkemizin, vatanımızın, ordumuzun hem de ailemizin namusunu korudu. Biz onunla gurur duyuyoruz. Bu ülke onunla gurur duyuyor."

Etkinliğe Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçın, Başsavcısı Anıl Burak Akyüz, hakim Sami Sağatçi, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar. - BALIKESİR

Manyas'ta 15 Temmuz sürprizi
Manyas'ta 15 Temmuz sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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