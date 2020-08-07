Manyas sivrisineğe karşı ilaçlanıyor Manyas ilçesinde çeltik ekiminin yapıldığı kırsal mahalleler de sivrisinek popülasyonunun çok fazla olması nedeniyle ilaçlı mücadele için bir araç daha kiralandı.

Manyas ilçesinde çeltik ekiminin yapıldığı kırsal mahalleler de sivrisinek popülasyonunun çok fazla olması nedeniyle ilaçlı mücadele için bir araç daha kiralandı.

Manyas'ta yaklaşık 70 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılmasından dolayı ekim yapılan kırsal mahallelerde de sivrisinek popülasyonunun fazla olması nedeniyle ilaçlı mücadele için bir aracın yetersiz kalmasından dolayı ikinci bir araç daha kiralandı. Manyas Kaymakamı ve ilçe Çeltik Komisyonu başkanı Muhammed Kaya "Çeltik ekimi yapılan kırsal mahallelerimiz de tek araç ile sekiz günde bir ilaçlı mücadele yapılıyordu, ancak bu yetersiz olduğu için ikinci bir aracı daha komisyon olarak kiraladık, şimdi dört günde bir çeltik ekimi yapılan 28 mahallemiz de sivrisineklere karşı ilaçlı mücadele yapılacaktır" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA