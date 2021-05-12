Manyas sakinleri tozdan şikayetçi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manyas sakinleri tozdan şikayetçi

Manyas sakinleri tozdan şikayetçi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Eski Cezaevi Sokağı sakinleri araçların sebep olduğu toz sebebiyle pencere açamaz hale geldiklerini açıkladılar.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Eski Cezaevi Sokağı sakinleri araçların sebep olduğu toz sebebiyle pencere açamaz hale geldiklerini açıkladılar.

Kalfa, Kapaklı Mahalleleri ile Cumhuriyet Mahallesi yönünden gelen araçların geçiş yaptığı Setboyu ve özellikle Eski cezaevi Sokağında evleri olan vatandaşlar adına konuşan Naci Cankurt "Sokağımızdan gelen araçların arkasında bıraktığı toz bulutları birçoğumuzda solunum yolu ve göğüs hastalıklarına sebep oldu. Toz yutmaktan sağlıklı nefes alamıyoruz, hiç kimse ilgilenmiyor. Bahçelerimizde eşlerimiz toz yüzünden çamaşır asamıyor, perişan oluyoruz. İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu? Küçücük çocuklarımız da bu tozları yutuyor, körpecik bedenleri bu yaşta daha harap oluyor. Lütfen sesimizi duysunlar, bu sokakta 25 hane oturuyor ve hepimiz bu durumdan çok şikayetçiyiz. Artık sabredecek halimiz kalmadı " diyerek tepkisini dile getirdiler. - BALIKESİR

Manyas sakinleri tozdan şikayetçi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Pınar Altuğ Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Diego Gökhan Töre Serdar Aziz Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manyas sakinleri tozdan şikayetçi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 10:15:24. #1.14#

title