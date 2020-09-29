Manyas ovası sisle kaplandı
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Manyas ovası sisle kaplandı

29.09.2020 12:46 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:51
Manyas ovası sisle kaplandı

Balıkesir'in Manyas ovası sabahın ilk saatleriyle birlikte sise büründü.

Balıkesir'in Manyas ovası sabahın ilk saatleriyle birlikte sise büründü. Manyas ilçesi sabahın ilk saatlerinde oluşan sis vatandaşlara nostalji yaşattı.

Yüksek kesimlerden göl görüntüsü veren sis güzel bir tablo oluştururken, sabahın ilk saatlerinde dışarıya çıkanlar bu güzel görüntüye tanık olurken, Manyas Gölünün yakınında bulunan ovada ki sisin görüntüsü bir göl görüntüsü verdiği görüldü. Ağaçların da sanki gölün içindeymiş gibi bir görüntü verdi. - BALIKESİR

Manyas ovası sisle kaplandı
Manyas ovası sisle kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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