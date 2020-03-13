Manyas Müftüsü göreve başladı
Manyas İlçe Müftüsü Fehmi Aydınlı'nın yaş haddinden emekli olmasından sonra Müftü olarak atanan Ahmet Altacı görevine başladı.
13.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:05
Manyas İlçe Müftüsü Fehmi Aydınlı'nın yaş haddinden emekli olmasından sonra Müftü olarak atanan Ahmet Altacı görevine başladı.
Ankara'nın Bahşılı ilçe müftülüğünden Manyas Müftülüğüne atanan Ahmet Altacı 1969 yılında Balıkesir-Sındırgı ilçesinde doğmuş, Demirci İmam-Hatip Lisesini bitiren Altacı, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılından mezun olduktan sonra Ankara-Çubuk'ta imam-hatip olarak göreve başlamış. Tekirdağ-Şarköy vaizliğinden sonra Elazığ-Baskil ve Kütahya-Aslantaş müftülüklerinden sonra beş yıl süreyle Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. Manyas'a atanan Altacı evli ve bir kız babası. - BALIKESİR
Kaynak: İHA