Manyas MHP'de Taşkın güven tazeledi
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Manyas MHP'de Taşkın güven tazeledi

26.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:03
Manyas MHP'de Taşkın güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manyas ilçe örgütünün 13.olağan kongresi Manyas Belediye Kültür salonunda yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manyas ilçe örgütünün 13.olağan kongresi Manyas Belediye Kültür salonunda yapıldı.

MHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk'ün divan başkanlığında gerçekleşen kongre de tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Nazmi Taşkın yeniden 63 delegenin oyunu alarak MHP Manyas ilçe başkanı seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongre de ilçe Başkanı Nazmi Taşkın'ın yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en karanlık bir dönemden geçtiğini, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Genel Başkanımızın sözünden asla çıkmayacağız, MHP'den asla çatlak bir ses çıkmayacaktır. Hedefimiz 2024 Türkiye'sine emin adımlarla yürümek, bunu da başaracağız." Kongreye çevre ilçelerden gelen partililer katıldılar. - BALIKESİR

Manyas MHP'de Taşkın güven tazeledi
Manyas MHP'de Taşkın güven tazeledi
Manyas MHP'de Taşkın güven tazeledi
Manyas MHP'de Taşkın güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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