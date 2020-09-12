Manyas Kaymakamı megafonla pazardaki vatandaşları Kovid-19'a karşı uyardı
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Manyas Kaymakamı megafonla pazardaki vatandaşları Kovid-19'a karşı uyardı

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara megafonla seslenerek, sosyal mesafe ve maske konularında titizlik çağrısında bulundu.

Manyas Kaymakamı megafonla pazardaki vatandaşları Kovid-19'a karşı uyardı
12.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:50

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara megafonla seslenerek, sosyal mesafe ve maske konularında titizlik çağrısında bulundu.

Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Enes Dündar ve polislerle pazar yerini denetledi.

Megafonla vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaya, son günlerde ilçenin salgın tehditi altında olduğunu belirtti.

Alışveriş yapanlardan sosyal mesafe ve maske konusunda duyarlı olmalarını isteyen Kaya ancak bu şekilde salgının önüne geçilebileceğini aktardı.

Kaya ve beraberindekiler, daha sonra kahvehaneleri de denetledi.

Kaynak: AA

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