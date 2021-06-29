Manyas Kaymakamı Koray Çelik görevine başladı
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Manyas Kaymakamı Koray Çelik görevine başladı

Manyas Kaymakamı Koray Çelik görevine başladı
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca Balıkesir'in Manyas ilçesi Kaymakamlığına atanan Koray Çelik görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca Balıkesir'in Manyas ilçesi Kaymakamlığına atanan Koray Çelik görevine başladı.

Çelik, yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektör iş birliğiyle ilçeye katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi amaçladığını bildirdi.

Ankara'da 1991 yılında doğan, ilk, orta, lise öğrenimini bu kentte tamamlayan Koray Çelik, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden ikincilikle mezun oldu. 4 yıl bir devlet bankasında müfettiş olarak görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığının açtığı sınav sonrası kaymakamlık mesleğine geçen Çelik, Eskişehir'in Günyüzü ve Karaman'ın Başyayla ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptıktan sonra kurayla Manyas Kaymakamlığına atandı. Evli ve bir kız çocuğu babası Çelik, iyi derecede İngilizce biliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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