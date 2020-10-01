Manyas Kaymakam Vekili Osman Ateş'ten Kovid-19 denetimi

Manyas Kaymakamlığına vekalet eden Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen denetimlere katıldı.

Manyas Kaymakamlığına vekalet eden Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen denetimlere katıldı.

İlçe merkezindeki kahvehane, kafeterya ve lokantalarda denetim yapan Ateş'e, Emniyet Amiri Sefer Yılmaz, Belediye Zabıta Müdürü Ali Çakır ve görevliler eşlik etti.

İşletmelere yönelik incelemelerde bulunan Ateş, iş yeri sahiplerine de uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın