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Manyas Jandarma Komutanı Ala göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Manyas Jandarma Komutanı Ala göreve başladı

Manyas İlçe Jandarma Karakol Komutanı olarak atanan Teğmen Mustafa Sertaç Ala görevine başladı.

Manyas İlçe Jandarma Karakol Komutanı olarak atanan Teğmen Mustafa Sertaç Ala görevine başladı. Daha önce astsubayların karakol komutanı olarak görev yaptığı Manyas İlçe Jandarma Karakol Komutanlığının kadrosunun subay olarak düzenlenmesi sonrası ilk görev yeri olarak Manyas'a atanan Teğmen Mustafa Sertaç Ala, 1994 yılında Osmaniye doğumlu. - BALIKESİR

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Haber: Manyas Jandarma Komutanı Ala göreve başladı - Haberler
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