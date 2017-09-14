Manyas'ın Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü törenle kutlandı.



Tören, Kaymakam İlyas Öztürk ve Belediye Başkanı Tancan Barçin'in ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.



Başkan Barçin, törende yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının 95 yıl önce dünya tarihinde eşi, benzeri görülmemiş bir mücadeleye tanık olduğunu belirterek, "O gün, yerli işbirlikçileri topla, tüfekle gelip Anadolu'yu bitirmek istedi." dedi.



Kutlamalar, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek fener alayı ve halk konseriyle sona erecek.