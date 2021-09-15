Manyas'ın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri İrem Derici konseriyle sona erdi
Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ve İrem Derici konseriyle son buldu.
Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ve İrem Derici konseriyle son buldu.
Etkinliklerin final programı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Hükümet Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na fener alayı ile başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı meydanda kurulan platformda halk oyunları gösterisinin ardından sahneye İrem Derici çıktı.
Yaklaşık iki saat süren konseri izleyenler zaman zaman sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti.
Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, konserin ardından İrem Derici'ye süt ürünlerinden oluşan hediye paketi verdi.
Konseri, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ile çevre ilçelerin belediye başkanları da izledi.