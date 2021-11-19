Manyas'ın gelişimi için hazırlanan projeler konuşuldu

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Manyas ilçesinin gelişimine katkı sağlayacak projelerin tanıtımı için düzenlenen toplantı, Kaymakam Koray Çelik başkanlığında yapıldı.

Öğretmenevindeki toplantıda, ilçede üretimi yapılan yerel peynirlerin tanıtımı, mandıra, dondurulmuş ürün tesisi, aromatik otlarla tatlandırılan glütensiz makarna ve organik meyve püresi üretecek tesisin kurulması ile bir araziden çıkan termal su ve maden suyunun değerlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda bir konuşma yapan Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, kentteki kadın kooperatifleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaymakam Çelik de Manyas'ın keşfedilmemiş bir maden olduğunu belirterek, " Manyas Gölü'nün bir kısmı bizde. Göl kıyısında bir at çiftliği, ATV sürüş pisti gibi bölgeyi hareketlendirecek projeleri hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Toplantıya, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Genel Sekreteri Abdullah Güç, kurum amirleri ve ilçedeki müteşebbisler katıldı.

AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

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