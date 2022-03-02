Manyas'ın coğrafi işaretli "kelle peyniri" İstanbul'daki fuarda tanıtılacak

Manyas'ın coğrafi işaretli "kelle peyniri" İstanbul'daki fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Manyas Belediyesi ve Manyas Süt Üreticileri Birliği'nin girişimiyle coğrafi işareti alınan meşhur kelle peyniri, hem tüm Türkiye'de hem de yurt dışı satış temsilcilerine tanıtılacak.

Manyas kelle peyniri, bu kapsamda 3-6 Mart'ta Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılacak olan İstanbul Peynir Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, AA muhabirine, Manyas kelle peynirini tanıtmayı daima sürdüreceklerini belirterek, "Bu fuarda coğrafi işarete sahip peynirimizi ilçemizden iki firma olarak stant kurarak insanlarımıza tanıtacağız." diye konuştu.