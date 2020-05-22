Manyas'ı bayan davulcu sahura kaldırdı Balıkesir'in Manyas ilçesinde 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt, bu ramazan ayında da komşularını sahura eline aldığı davulla kaldırdı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt, bu ramazan ayında da komşularını sahura eline aldığı davulla kaldırdı.

Korona virüs önlemleri kapsamında ramazan davulcularına bahşiş toplamalarına yasak getirilmesine rağmen ramazan ayında davul çalmaya devam eden Cankurt, 4 yıldır aynı görevi üstleniyor. Cankurt, "7 yıl önce köyüme baba ocağına geldim. İş yok, güç yok, altı yıldır köy kahvesini çalıştırmaya başladım. Salgın sebebiyle kahvehane de iki aydır kapalı. Dört yıl önce başladığım sahurda davul çalma görevini bu yıl da devam ettirdik" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA