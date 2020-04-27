Manyas Barajı'ndan kanallara su verilmeye başlandı Balıkesir'in Manyas ilçesinde barajdan kanallara su aktarımı başladı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde barajdan kanallara su aktarımı başladı.

Alınan bilgiye göre, 123 bin dekar tarım arazisinin sulamadan yararlanacağı, Bandırma'nın kırsal Aksakal, Doğa ve Ergili mahallelerine de Manyas Barajı'ndan pompaj usulüyle su verilebilecek.

Manyas Barajı'ndan bu sezon 15 bin hektar tarım arazisinin sulanması bekleniyor.

Kaynak: AA