Manyas 3. Süt Ürünleri Festivali
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü ve 3. Süt Ürünleri Festivali etkinlikleri kapsamında halk konseri düzenlendi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü ve 3. Süt Ürünleri Festivali etkinlikleri kapsamında halk konseri düzenlendi.
Festivalde, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen halk konseri öncesi fener alayı yapıldı.
Konserde sahneye çıkan sanatçılar Gülcan Altan, Fuat Saka ve Hüsnü Şenlendirici, eserlerini seslendirdi.
Vatandaşlar, konsere yoğun ilgi gösterdi.
Konserin ardından Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.