Manulaş Personellerine Yangın Eğitimi Verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MANULAŞ bünyesinde görev yapan otopark personellerine yönelik yangın eğitimi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MANULAŞ bünyesinde görev yapan otopark personellerine yönelik yangın eğitimi gerçekleştirildi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim ile İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yangının çeşitleri ve nedenleri ile yangın anında hareket tarzı gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimin sonunda yangın söndürme tüpü ile müdahale konusunda da pratik eğitim verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa çalışması ile MANULAŞ bünyesinde otopark personeli olarak görev yapan çalışanlara yönelik yangın eğitimi gerçekleştirildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmeni Serdar Kurt tarafından verilen eğitim ile MANULAŞ otopark personelleri oluşabilecek herhangi bir yangına karşı bilinçlendirildi. Eğitimde MANULAŞ personelleri yangının çeşitleri, nedenleri, sınıfları, oluşum safhaları, etkenleri, yangın söndürme cihazlarının kullanılması, bakım ve kontrolleri, yangın anında hareket tarzı, yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar, LPG, doğal gaz yangınları ve korunma usulleri ile yangının çevresel etkileri konularında bilgilendirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir ve İSG uzmanlarının eşlik ettiği eğitimlerde, personellere İtfaiye Daire Başkanlığı hizmet binasında oluşabilecek herhangi bir araç yangına karşı yangın söndürme tüpü ile müdahale konusunda da pratik eğitim verildi.

Kaynak: Habermetre