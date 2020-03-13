Manuel Pinto, Barcelona'yı İpten Alıyor
Mart 2009'da oynanan Copa Del Rey finalinde Barcelona kalecisi Pinto ve Athletic Bilbao oyuncusu Pep Marti arasında ilginç bir diyalog yaşanıyor. Pinto, Bilbao'nun kazandığı penaltı sonrasında topun başına geçen Marti'ye atlayacağı yönü gösteriyor ve Marti'nin topu o yöne göndermesiyle gösterdiği yöne atlayarak penaltıyı kurtarıyor.
13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Mart 2009'da oynanan Copa Del Rey finalinde Barcelona kalecisi Pinto ve Athletic Bilbao oyuncusu Pep Marti arasında ilginç bir diyalog yaşanıyor. Pinto, Bilbao'nun kazandığı penaltı sonrasında topun başına geçen Marti'ye atlayacağı yönü gösteriyor ve Marti'nin topu o yöne göndermesiyle gösterdiği yöne atlayarak penaltıyı kurtarıyor.
Kaynak: Dugout