Manuel Pinto, Barcelona'yı İpten Alıyor Mart 2009'da oynanan Copa Del Rey finalinde Barcelona kalecisi Pinto ve Athletic Bilbao oyuncusu Pep Marti arasında ilginç bir diyalog yaşanıyor. Pinto, Bilbao'nun kazandığı penaltı sonrasında topun başına geçen Marti'ye atlayacağı yönü gösteriyor ve Marti'nin topu o yöne göndermesiyle gösterdiği yöne atlayarak penaltıyı kurtarıyor.

Mart 2009'da oynanan Copa Del Rey finalinde Barcelona kalecisi Pinto ve Athletic Bilbao oyuncusu Pep Marti arasında ilginç bir diyalog yaşanıyor. Pinto, Bilbao'nun kazandığı penaltı sonrasında topun başına geçen Marti'ye atlayacağı yönü gösteriyor ve Marti'nin topu o yöne göndermesiyle gösterdiği yöne atlayarak penaltıyı kurtarıyor. Kaynak: Dugout