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Manuel da Costa'nın maliyeti belli oldu

Trabzonspor, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Manuel da Costa'ya sezonun geri kalanı için 40 bin Euro, maç başına da 25 bin Euro ödeyecek.

31.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:41
Manuel da Costa'nın maliyeti belli oldu

, 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Manuel da Costa'ya sezonun geri kalanı için 40 bin Euro, maç başına da 25 bin Euro ödeyecek. 

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili 'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trindade ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre;Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk onbir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır.Buna göre oyunucuya;2019-20 sezonu ikinci yarısı için 40.000.-EUR garanti ücret ve 25.000.-EUR maçbaşı ücret ödenecektir.Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise;

2020-21 opsiyon sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ve 4.000.-EUR maçbaşı ödenecektir."


Kaynak: DHA
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