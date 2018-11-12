Erdoğan Hayranı Boksör Manuel Charr'ın Doping Sonuçları Temiz Çıktı

Geçtiğimiz günlerde dopingli madde kullandığı iddia edilerek maçı iptal edilen ve kemeri elinden alınmak istenen ağır sıklet boksör Müslüman dünya şampiyonu Mahmut Ömer Manuel Charr'ın doping kullanmadığı açıklandı.

Dünya doping kurulu ilk yapılan testlerde hata yapıldığı ve boksörün B kontrolünde dopingli maddeye rastlanmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı maçına davet ettiğini belirten Char, şunları söyledi:

"KEMERİMİ KORUMAK İÇİN MAÇ YAPMAK ZORUNDAYIM"

"Erdoğan maçıma gelecekti, ayrıca Türk seyircileri de davet etmiştim. Bu yüzden bana doping iftirası atarak maçımı iptal ettirdiler. Bir Müslüman şampiyon istemediler. Ancak Promotörüm Christian Jager ve menajerim Bernd Trendelkamp üç avukat tutarak sonuna kadar beni savundular ve doping kurulu test sonuçlarının yanlış olduğunu ve benim dopingli madde kullanmadığımı açıklamak zorunda kaldı. Şimdi yeniden kemerimi korumak için maç yapmak zorundayım. Gelecek yıl Cumhurbaşkanımızın desteği ile Türkiye'de Atatürk Stadyumu'nda büyük bir maça çıkmak istiyorum. Tüm Türk iş adamı ve büyüklerinin önünde 'Osmanlı Savaşçısı' olarak mücadele vermek istiyorum.

"TÜRKLER DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERİLECEK İNSANLAR"

Maçın gelirlerinin yarısını Türkiye'deki yardım kuruluşlarına bağışlamak istiyorum. Türk halkına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin çok büyük bir kalbi var. Dünyaya örnek gösterilecek insanlarsınız. Gerçek kahramanlar sizlersiniz. Suriyeli mültecilerin yüzde ellisini sizler alarak misafir ettiniz ve yemeğinizi paylaştınız. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum bir Suriyeli boksör olarak. Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyorum"