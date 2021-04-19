Mantı gününe katılan kadının testi pozitif çıktı; apartmanda 35 kişi karantinaya alındı
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Mantı gününe katılan kadının testi pozitif çıktı; apartmanda 35 kişi karantinaya alındı

Mantı gününe katılan kadının testi pozitif çıktı; apartmanda 35 kişi karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan biri koronavirüse yakalanınca 35 kişi karantinaya alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan biri koronavirüse yakalanınca 35 kişi karantinaya alındı. Bu kişilerden 4'nün de testi pozitif çıktı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 8 daireli apartmanda kadınlar mantı günü düzenledi. Güne katılanlardan Kırgızistan uyruklu kadının testi pozitif çıktı. Bunun üzerine apartmandaki 8 dairede bulunan 35 kişi karantinaya alındı. Bu kişilerden 4 kişinin de testi pozitif çıktı. Bunaya giriş ve çıkışlar yasaklandı. Önünde jandarmanın beklediği apartmanda filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.


Mantı gününe katılan kadının testi pozitif çıktı; apartmanda 35 kişi karantinaya alındı
Mantı gününe katılan kadının testi pozitif çıktı; apartmanda 35 kişi karantinaya alındı
Mantı gününe katılan kadının testi pozitif çıktı; apartmanda 35 kişi karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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