Mantı gününe katılan kadının Kovid-19 testi pozitif çıkınca 8 daire karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mantı gününe katılan kadının Kovid-19 testi pozitif çıkınca 8 daire karantinaya alındı

Mantı gününe katılan kadının Kovid-19 testi pozitif çıkınca 8 daire karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mantı gününe katılan kadının Kovid-19 testi pozitif çıkınca 8 daire karantinaya alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 21:38:06. #1.15#

title