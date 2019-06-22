Mantı: "Adana'yı tasarım üssü haline getireceğiz"

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı Adana'yı tasarım üssü haline getirmek için çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Yüreğir Halk Eğitim Merkezi ile Yüreğir HEM'e bağlı Yüreğir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Kültür Evi öğrencilerinin yıl sonu sergisinde açıklamalarda bulunan Mantı, üreten kadınları ve projelerini 2019 Mart ayında ilk kez düzenledikleri İŞKAD Üretim Fuarı adı altında kentin yatırımcıları ile buluşturduklarını söyledi. Mantı, "İlk projemize evinde üreten kadın olarak düşünmüştük. Biliyoruz ki Türk kadını çok üretkendir. Biz de ürettiklerini analiz etmek için Kadın Festivali adında bir proje ortaya koyduk ama bu proje çok farklı bir boyuta geldi ki, o kadar kıymetli kadınlarımız varmış ki festivalde bu kıymetli değerlerle karşılaştık. Biz bu sene daha büyük bir katılımla daha büyük bir festivale hazırlanıyoruz. Ama tabi ki gönlümüzden geçen bizimle beraber festivale gelen üreten kadınlarımızın kişisel özgün sergilerini gelip görmek de bizi ayrıca onurlandırıyor" dedi.

"İŞKAD olarak kadınlarımıza açmak istediğimiz kapı var" diyen Mantı, "Onlara ticaret yaptırıyoruz ama en önemli konu tasarımdır. Biz Adana'nın bir tasarım üssü olmasını istiyoruz. Kadınlarımızda bu yetenek, bu çaba, bu azim, bu istek ziyadesiyle var, çalışmalarımız bu yönde hız kazanmıştır" dedi.

Tararımın komplike bir olay olduğunu kaydeden Mantı, "Bu tasarım kültürünü hepimizin elde etmesi gerekiyor. Ürünler çıkıyor ama Dünyanın her yerinde tasarım satıyor. O yüzden de kadınlarımızı satışa yönelik ürünlere yöneltmek durumundayız. O nedenle biz iş kadınları olarak böyle bir misyon edindik kendimize, bu konuda ne yapabiliriz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlarımızı tasarımcılarla en kısa zamanda buluşturacağız" dedi.

İŞKAD Başkanı Berman Mantı, "Onların ürünlerini bu sergilerde gelip görüyoruz, satışa yönelik tasarım kısmında ne yapabiliriz noktasındayız. Biz sadece tasarım kısmına müdahil olup orada bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kadınlarımızın emeğine sahip çıkarak destek oluyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA