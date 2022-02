Mantarlar kapış kapış satılıyor

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te kurulan kapalı pazarda kültür mantarına rağbetin oldukça yoğun olduğunu anlatan satıcılar "Bir kasayı boşaltır boşaltmaz anında bitiyor, ikinciyi açıyoruz" diye belirttiler.

Bilecik'in bazı ilçelerinde seralarda yetiştirilen kültür mantarına her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda rağbet yoğun. Kilosu 16 TL'den kültür mantarının satıldığını anlatan Günay Türker, "Etin kilosu 80-90 lira, halbuki bir 1 kilo mantarı yaklaşık çeyrek fiyatına satıyoruz. Vatandaşlara, et gibi lezzetli ve besleyici olan, yemeklerde kullanılan mantar daha ekonomik geliyor. Mantarları Bilecik ve Eskişehir'den getiriyoruz. Son ünlerde müşterilerimiz mantara ilgili iyi. Kapış kapış gidiyor. Bir kasayı boşaltmamızın kısa süre sonrası hemen 2'incisini boşaltıyoruz. Mantarın birçok faydası var. Benimin bildiğim kadarıyla düşük kalorili bir besin. Kansızlığı da önler" dedi.

"Soğuk suyla mantarları yıkayın"

Öte yandan mantarın kolayca temizlemenin püf noktalarını paylaşan Türker, "Soğuk suyla mantarları yıkayın. Mantarın şapkasının üstünde ince bir zar bulunur. Bu zarı soyarak kaldırın. Zarı kaldırdığınızda mantarın beyaz kısmı ortaya çıkmış olur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK