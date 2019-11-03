Mantardan zehirlenme şüphesiyle 4 kişi tedavi altın alındı

03.11.2019 20:44

Karacasu ilçesinde mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yukarı Görle Mahallesi'nde B.A, eşi F.A ve çocukları G.A ile komşuları G.B, topladıkları mantardan yaptıkları yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve kusma etkileri görülmesi üzerine yakınlarına durumu bildirdi.

Nazilli Devlet Hastanesine götürülen 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kaynak: AA