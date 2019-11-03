Mantardan zehirlenme şüphesiyle 4 kişi tedavi altın alındı

Mantardan zehirlenme şüphesiyle 4 kişi tedavi altın alındı

Karacasu ilçesinde mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

03.11.2019 20:44
Mantardan zehirlenme şüphesiyle 4 kişi tedavi altın alındı

Karacasu ilçesinde mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yukarı Görle Mahallesi'nde B.A, eşi F.A ve çocukları G.A ile komşuları G.B, topladıkları mantardan yaptıkları yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve kusma etkileri görülmesi üzerine yakınlarına durumu bildirdi.

Nazilli Devlet Hastanesine götürülen 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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