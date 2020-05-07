Mantardan zehirlenen 4 kişilik aile, hastanelik oldu

BURDUR'da, aynı aileden 4 kişi, araziden toplayıp, iftar yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenerek, hastanede tedaviye alındı.

BURDUR'da, aynı aileden 4 kişi, araziden toplayıp, iftar yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenerek, hastanede tedaviye alındı.

Merkez Büğdüz köyü Menderes Mahallesi'nde yaşayan Bozdemir ailesi, dün iftar yemeğinde araziden topladıkları mantarı yedi. Mehmet Bozdemir (50), eşi Aysel Bozdemir (57), annesi Faden Özdemir (93) ve yengesi Keziban Bozdemir (66) mantar nedeniyle zehirlendi. Mide bulantısı ve yüksek ateş şikayeti başlayan aile üyelerinden Faden Bozdemir, sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yakınları tarafından otomobille aynı hastaneye götürülen Mehmet, Aysel ve Keziban Bozdemir ise acil servisteki ilk müdahalelerinin ardından dahiliye servisinde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA