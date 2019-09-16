Mantar zehirlenmeleri yağışlı havalarda artıyor

16.09.2019 15:06

Ordu Sağlık İl Müdürlüğü, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı uyardı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, mantar zehirlenmesinin doğal alanda yetişen yapısında zehirli maddeler bulunan mantarların tüketilmesiyle oluştuğu ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenme türü olduğu belirtildi.

Mantar zehirlenmelerinin özellikle yağışların arttığı ilkbahar ve sonbahar aylarında artığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğada yetişen on binlerce mantar türü bulunmaktadır. Mantarların zehirli olup olmadıklarını şekline ve rengine bakarak anlamak mümkün değildir. Sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma, ateş, terleme, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarıklık, ağızda metalik tat, karın ağrısı, ishal mantar zehirlenmesinin ilk gözlenen belirtileridir. Daha sonra karaciğer, böbrek ve diğer organların işlev bozuklukları, koma ve ölüm de görülebilmektedir. Mantar tüketiminden sonra bu belirtilerden bir ya da birkaçı görüldüyse en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

Açıklamada, mantar zehrinin hiçbir şekilde yok edilemeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mantarın yoğurtla birlikte tüketilmesi, pişirilmesi, sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesi/kaynatılması, taze, konserve ya da kurutulmuş olması zehrinin yok edilmesi için yeterli değildir. Mantarın zehri hiçbir şekilde yok edilemez. Doğada kendiliğinden yetişen mantarların zehirli veya zehirsiz olduğunu bakarak anlamak mümkün değildir. Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir. Satın alacağınız mantarın ambalajlı olmasına ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir."

Kaynak: AA