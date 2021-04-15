Mantar Yetiştiriciliği Kursu'nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında düzenlenen 'Mantar Yetiştiriciliği Kursu' sertifika töreni ile sona erdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında düzenlenen 'Mantar Yetiştiriciliği Kursu' sertifika töreni ile sona erdi.

Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri tarafından hayata geçirilen 'Gençler Bizim Umudumuz' projesi kapsamında 15 gence verilen mantar yetiştiriciliği kursu sona erdi. Gençleri meslek sahibi olmalarına yardımcı olunarak suça sürüklenmelerini ve madde bağımlısı olmalarını engellemek ve sosyal statü kazanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan "Gençler Bizim Umudumuz" projesi kapsamında tamamlanan kurs için polis evinde sertifika töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törende konuşan Vali Fuat Gürel, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz aslında yıllardır bir kısım sorunlara parmak basmakta ve şimdi de çok güzel bir proje ile çok önemli bir sorunu gündeme taşımış ve aynı zamanda çözümde üretmişler. Bu anlamda başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz yetkililerini ve görev alan personelimizi tebrik ediyorum. Projeye desteğini esirgemeyen Safkar firmasına da huzurlarınızda teşekkürlerimi iletiyorum. Gençlerimizden özellikle iş ile ilgili talepler geldiğinde ne iş yaparsınız diye sorduğumuzda genellikle "Ne iş olsa yaparım" cevabını alıyoruz, ne iş olsa yaparımdan ziyade gençlerimizin bir mesleğe yönelmesi ve kendini oralarda geliştirmesi oldukça önemli. Bu hususta Halk Eğitim Merkezlerimiz ve İŞKUR başta olmak üzere birçok kurum meslek edindirme kursları açarak gençlerimizin bir mesleğe yönelmesini sağlamaktalar. Ancak bu kadar çaba olmasına rağmen belli bir yaşın üstüne gelmiş kişilerde de kendini bir meslekte geliştirmekten ziyade aynı şekilde ne iş olsa yaparım mantığı ile hareket ettiklerinden onların istihdamında da sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle sanayicimizin ihtiyaç duyduğu meslek dallarında kendimizi yetiştirmek oldukça önemli. Emniyet Müdürlüğümüz tarım alanında bir açığı görmüş ve bu yönde bir çalışma içine girmiş, Safkar firmamız destek vermiş" dedi.

"Tarım alanında gayret gösterirseniz, çalışırsanız karşılığını mutlaka göreceksiniz toprak emeğinizin karşılığını bir şekilde size verecektir" ifadelerine yer veren Gürel, "Projenin hazırlanarak hayata geçirilmesinde emeği bulunan ve kursu düzenleyen başta İl Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere paydaş tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum, gençlerimize başarılar diliyorum bahtları açık olsun" diye konuştu.

Tören, kursa katılan kursiyerlere Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından kurs katılım sertifikası ile hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.

Törene Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, muhtarlar ve kursiyerler katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı