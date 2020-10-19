Mantar yemeği nasıl yapılır? Mantar yemeği malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Yanına ne pişirilir?
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Mantar yemeği nasıl yapılır? Mantar yemeği malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Yanına ne pişirilir?

19.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:31
Mantar yemeği nasıl yapılır? Mantar yemeği malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Yanına ne pişirilir?

Mantar tarifini sizinle paylaşıyoruz. Peki, evinizde kolayca yapabileceğiniz ve yemeklerinizin yanında sunabileceğiniz Mantar nasıl yapılır? İşte Mantar tarifi...

Yemek denilince en sevilen lezzetlerin arasında Mantar yemeği ilk sırada yer alıyor mantar yemeği hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen yemekler arasında yer almaktadır. İşte mantar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

MANTAR YEMEĞİ MALZEMELERİ

• 1 paket mantar

• 2 adet orta boy soğan

• 3 adet domates

• 3 diş sarımsak

•3 adetbiber

• Tuz

• Pul biber

• Sıvı yağ

• 1 çorba kaşığı salça

• Maydanoz

YAPILIŞI

1. Tencereye bir miktar sıvı koyup doğranan soğan, biber ve sarımsakları kavurun.

2. Salça ve pulbiberi ekleyin.

3. İnce ince dilimlenmiş mantarları ilave edin.

4. Karıştırılarak bir süre pişirildikten sonra doğranmış domatesleri ve tuzu ekleyerek yemek suyunu çekene kadar pişirin.

PÜF NOKTALARI

Mantarlarınızı doğradıktan sonra beyazlaşması için limonlu suda bekletebilirsiniz.

Mantar sote yaparken diğer işlemler için mantarların ilk olarak suyunu salmasını ve daha sonra çekmesini beklemelisiniz.

Tereyağı yerine margarin ya da sadece sıvı yağ kullanabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak mantar sotenizin içerisine kapya biber ekleyebilir, baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

KAÇ KALORİDİR?

Orata büyüklükte porsiyon mantar sote yaklaşık olarak 188 kaloriye denk gelmektedir.

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