Mantar üretim tesisinde çelik raflar devrildi: 5 yaralı

VAN'ın Edremit ilçesinde mantar üretim tesisinde toprak dolu çelik raflar devrildi. Rafların altında kalan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'nde mantar üretim tesisinde toprak dolu çelik raflar devrildi. Rafların altında kalan 1'i ağır 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 5 kişiyi, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlk incelemede, çelik rafların aşırı yükleme sonucu devrilmiş olabileceği belirtildi. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ