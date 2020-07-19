Mantar toplarken uçuruma düştü
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Mantar toplarken uçuruma düştü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ormanda mantar toplarken uçuruma yuvarlanan şahıs, arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Mantar toplarken uçuruma düştü
19.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:38

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ormanda mantar toplarken uçuruma yuvarlanan şahıs, arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Akçakoca'daki evinden dün öğle saatlerinde Kirazlı köyüne mantar toplamaya gideceğini söyleyerek çıkan Ahmet Gündüz'e (31) akşam saatlerinde ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, DAKE, UKSAR, AFGD, UMKE ve jandarma ekipleri, Gündüz'ü ormanlık alanda aramaya başladı. Bölgede özellikle uçurum olan bölgelerin aranması sonucu Ahmet Gündüz'e ulaşıldı. Yapılan ilk kontrollerde uçurumdan düşmesine rağmen vücudunda sadece ezikler olduğu tespit edilen Gündüz, uçurumdan çıkarılarak arazi aracı ile ormanın dışında bekleyen ambulansın bulunduğu alana götürüldü. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Gündüz tedavi altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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