Mantar toplarken uçuruma düştü DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ormanda mantar toplarken uçuruma yuvarlanan şahıs, arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ormanda mantar toplarken uçuruma yuvarlanan şahıs, arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Akçakoca'daki evinden dün öğle saatlerinde Kirazlı köyüne mantar toplamaya gideceğini söyleyerek çıkan Ahmet Gündüz'e (31) akşam saatlerinde ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, DAKE, UKSAR, AFGD, UMKE ve jandarma ekipleri, Gündüz'ü ormanlık alanda aramaya başladı. Bölgede özellikle uçurum olan bölgelerin aranması sonucu Ahmet Gündüz'e ulaşıldı. Yapılan ilk kontrollerde uçurumdan düşmesine rağmen vücudunda sadece ezikler olduğu tespit edilen Gündüz, uçurumdan çıkarılarak arazi aracı ile ormanın dışında bekleyen ambulansın bulunduğu alana götürüldü. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Gündüz tedavi altına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA