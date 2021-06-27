Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu

Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, mantar toplarken kaybolan Osman B. (48), yaklaşık 12 saat sonra arama- kurtarma ekiplerince bulundu.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, mantar toplarken kaybolan Osman B. (48), yaklaşık 12 saat sonra arama- kurtarma ekiplerince bulundu.

Sakarya'dan dün mantar toplamak için Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağlıca köyü yakınlarındaki ormanlık alana gelen 3 arkadaş, bir süre sonra ayrı yönlerde mantar toplama kararı aldı. 3 arkadaş cep telefonları çekmeyince telefonlarını araca bıraktı. Yaklaşık 2 saat sonra iki arkadaş Bağlıca köyüne geri dönerken Osman B. ise ters yöne gitmesi sonucu kayboldu. İki arkadaş ve köylüler Osman B.'yi bir süre aradıktan sonra ulaşamayınca dün akşam saat 20.00 sıralarında durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), AFAD ve AKUT gelerek bölgede arama çalışmalarını başlattı.

AKUT TERMAL DRONE İLE ARAMA YAPTI

Bu arada AKUT'un Ankara'dan gelen 4 kişilik drone ekibi ise termal drone ile olay yeri çevresinde kayıp olan kişiye ulaşmak için çalışma yaptı. Aradan geçen 12 saatin ardından bugün sabah saat 08.00 sıralarında ormanlık alandan ses gelmesi üzerine ekipler kayıp Osman B.'ye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürülen Osman B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu
Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu
Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu
Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu
Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu
Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Demet Akalın Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 19:11:14. #1.14#

title