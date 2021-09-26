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Mantar toplarken kaybolan şahsı jandarma buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mantar toplarken kaybolan şahsı jandarma buldu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mantar toplarken kaybolan şahsı jandarma ekipleri buldu.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mantar toplarken kaybolan şahsı jandarma ekipleri buldu.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Eflani ilçesinden iki arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gelen Osman Yıldırım (64), ormanlık alanda mantar topladığı sırada kayboldu. Ormanlık alanda Osman Yıldırım'ı kaybeden arkadaşları, jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Azdavay ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte arama çalışmalarına başladı. Telefon ile Osman Yıldırım'a ulaşan jandarma ekipleri, ormanın içinde olduğunu fakat yönünü bulamadığını söyleyen Yıldırım'a telefonun şarjı bitmesi üzerine ulaşamadı. Jandarmanın arama faaliyetlerine destek veren AFAD ekipleri, termal drone ile sabaha kadar devam eden arama çalışmaları sonucu Osman Yıldırım'ı ormanlık alanda bitkin halde buldu. Yıldırım, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Mantar toplarken kaybolan şahsı jandarma buldu

Mantar toplarken kaybolan şahsı jandarma buldu

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Haber: Mantar toplarken kaybolan şahsı jandarma buldu - Haberler
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