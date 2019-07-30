Mantar toplarken kaybolan kadın bulundu



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde dün ailesiyle gittiği piknikte mantar toplamak için ormanlık alana giren ve kaybolan Arife Şahin (70), bu sabah bulundu.

Suşehri ilçesine bağlı Yaygınsöğüt köyünde oturan Arife Şahin, dün ailesi ile birlikte pikniğe gitti. İddiaya göre, saat 14.00 sıralarında mantar toplamak için ormanlık alana giren Şahin, geri dönmeyince endişelenen yakınları çevrede arama yaptı. Sonuç alınamayınca jandarma ekiplerine haber verildi. Bölgede jandarma ekiplerince arama başlatıldı. Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylüler de katıldı. Gece boyunca da ormanlık alanda arama çalışmaları devam etti. Arife Şahin'i arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı'na ait 'Hasır' isimli iz takip köpeği de katıldı. Şahin yapılan çalışmalar sonucu kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kirişler Yaylası'nda sabah saatlerinde bulundu. Şahin, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

- Sivas