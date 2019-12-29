Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

29.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:50

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün mantar toplamaya çıkan bir kişi evine dönmeyince, yapılan arama çalışmaları sonucunda ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Zorlar Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Muharrem Muslu, dün sabah saatlerinde çıntar toplamak için motosikleti ile Oyuk Mevkii'ndeki ormanlık araziye gitti. Akşam eve dönmeyen Muslu için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Sabah saatlerinde yakınları ile birlikte Muğla Afet Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, polis ve mahalle sakinlerinin katıldığı arama çalışması sonucu Muslu'nun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Cesedin bulunmasının ardından olay yeri jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridine alınırken, aramaya katılan Muslu'nun yakınları ve mahalle sakinleri de bölgede toplandı. Ekiplerin delil toplama çalışmasının ardından Muslu'nun cesedi cenaze aracına alındı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne Morgu'na götürülen Muslu'nun cesedi daha sonra Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Arama çalışmasına katılan mahalle sakinlerinden Osman Ece, Muslu'nun dün evine dönmemesini ardından bugün sabah aramaya çıktıklarını söyledi. Muslu'nun motosikletini olay yerine 500 metre mesafede bulduklarını kaydeden Ece, "Daha sonra ormanlık alana girdik. Amcamızı burada yatarken bulduk. Hayatını kaybettiği tespit edildi. Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak inceleme devam ediyor. Yakınlarının başı sağ olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA