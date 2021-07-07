Mantar toplamaya giden yaşlı adam uçuruma yuvarlandı
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Mantar toplamaya giden yaşlı adam uçuruma yuvarlandı

Mantar toplamaya giden yaşlı adam uçuruma yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'da mantar toplamaya giden yaşlı adam uçurumdan düşerek yaralandı.

Giresun'da mantar toplamaya giden yaşlı adam uçurumdan düşerek yaralandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Çakrak yaylasında mantar toplamaya giden 80 yaşındaki Muzaffer Yanık, eğimli arazide dengesini kaybederek uçuruma yuvarladı. AFAD ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye hareket eden ekip Muzaffer Yanık'ı bulunduğu yerden yaralı olarak kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Yanık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(Rıdvan Öztürk/İHA)

Mantar toplamaya giden yaşlı adam uçuruma yuvarlandı
Mantar toplamaya giden yaşlı adam uçuruma yuvarlandı
Mantar toplamaya giden yaşlı adam uçuruma yuvarlandı
Mantar toplamaya giden yaşlı adam uçuruma yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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