Mantar toplamaya giden şahıs ölü bulundu Kastamonu'nun Küre ilçesinde mantar toplama giden şahıs, kırsal alanda ölü bulundu.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde mantar toplama giden şahıs, kırsal alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Avşar İmam köyünden kırsal alana mantar toplamaya giden Murat Demirkan (62), bir süre sonra yerde hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Murat Demirkan'ın öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Murat Demirkan'ın cenazesi, otopsi için Küre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Demirkan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. - KASTAMONU

Kaynak: İHA