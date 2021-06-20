Mantar toplamaya giden genç kadın dere kenarında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mantar toplamaya giden genç kadın dere kenarında ölü bulundu

Mantar toplamaya giden genç kadın dere kenarında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da mantar toplamaya giden 24 yaşındaki genç kadın, dengesini kaybederek düştüğü dere kenarında ölü bulundu.

Samsun'da mantar toplamaya giden 24 yaşındaki genç kadın, dengesini kaybederek düştüğü dere kenarında ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Yeniköy Mahallesi Azmanın Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden 24 yaşındaki Esma Varlı, fındık sezonu yaklaştığı için memleketi Ayvacık ilçesine geldi. Mantar toplamak için araziye giden Esma Varlı, dengesini kaybederek dere kenarındaki kayalıklara düştü. Daha sonra ölü bulunan Varlı'nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 gün önce dondurulan tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi
3 gün önce dondurulan tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi
Düğün evinde yenilen yemek az kalsın faciaya neden oluyordu! 30 kişi hastaneye kaldırıldı
Düğün evinde yenilen yemek az kalsın faciaya neden oluyordu! 30 kişi hastaneye kaldırıldı
Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Angela Merkel Boris Johnson Emmanuel Macron
Magazin Hadise Bergen Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Cristiano Aytaç Kara Çağlar Söyüncü Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mantar toplamaya giden genç kadın dere kenarında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 12:28:04. #1.16#

title