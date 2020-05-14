Mantar toplamaya çıktığı evine geri dönmeyen yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mantar toplamaya çıktığı evine geri dönmeyen yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mantar toplamak için çıktığı evine geri dönmeyen 67 yaşındaki vatandaşı bulmak için sarp ve kayalık arazide Şar Dağı Avcılar ve Balıkçılar Derneği ve Elbistan Offroad Kulübü üyeleri ile Elbistan Belediyesi zabıtasından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekiple...

Mantar toplamaya çıktığı evine geri dönmeyen yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı
14.05.2020 02:22 | Son Güncelleme: 14.05.2020 02:22

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mantar toplamak için çıktığı evine geri dönmeyen 67 yaşındaki vatandaşı bulmak için sarp ve kayalık arazide Şar Dağı Avcılar ve Balıkçılar Derneği ve Elbistan Offroad Kulübü üyeleri ile Elbistan Belediyesi zabıtasından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekiple arama çalışması başlatıldı.

Elbistan'da 67 yaşındaki Memiş Yanık isimli bir vatandaş, sabah saat 10.00 sularında, mantar toplamak için Tellioluk mevkiine gitti. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Yanık'ın hayatından endişe eden yakınları, Tellioluk ile Taşoluk mevkii ve Taşburun Mahallesi arasında kendi imkanları ile arama çalışması başlattı. Sarp ve dağlık arazide tüm çabalarına rağmen Yanık'tan bir iz bulamayan yakınları, Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran'a ulaşarak yardım istedi. Başaran da, emniyet ve jandarmayı bilgilendirdikten sonra Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü ile irtibata geçti. 4x4 arazi araçları ile Tellioluk ve Taşoluk mevkiine giden avcılar ve offroad kulübü üyelerine Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi.

Oldukça dik ve kayalık arazide arama çalışmalarına başlayan yaklaşık 25 kişilik arama ekibi, bölgenin farklı noktalarında ellerindeki fenerlerle arama yaptı. Yanık'ı bulmak için büyük çaba harcayan arama ekibi, dağlık arazide Yanık'tan bir iz aradı. Zaman zaman bağırarak yaralanmış olduğu değerlendirilen Yanık'a ulaşmaya çalışan ekipler, yaklaşık 8 kilometrelik bir alanı tarasa da sonuç alamadı. Arama çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, 2 ayrı ekip halinde bölgeyi taradıklarını söyledi.

Sabah saatlerinden beri haber alınmayan Memiş Yanık isimli vatandaşın yakınlarının kendisine ulaştığını belirten Başaran, "Memiş Yanık isimli bir amcamız sabah saatlerinden beri kayıp. Bu bölgeye mantar toplamak için evinden çıkmış. Şuan 20 kişilik bir grupla arama yapıyoruz. 2 ayrı gruba ayrıldık. Arayan arkadaşlarımız zaten avcı ve bölgeyi çok iyi biliyorlar. Tellioluk ve Taşoluk mevkiinden çalışmalara başladık. Kayıp hemşerimizin bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Buradan sonuç alamazsak Taşburun Mahallesi'nde de arama yapacağız. İnşallah hemşerimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Başkanı Galip Şahin ise, bölgenin çok dik kayalıklara ve sarp araziye sahip olmasının arama çalışmalarını güçleştirdiğine işaret etti.

Şahin, "Mantar toplama çıkan bir amcamız dağda kaybolmuş. Şar Dağı Avcılar Derneği üyelerimizle arama çalışması başlattık. Sabah evinden çıkmış evine dönmemiş. 8-10 kilometre gibi bir alanı taradık. Taramaya da devam ediyoruz. İnşallah sağ salim bulacağız. Bölge çok kayalık ve sarp bir arazi yapısı var. Arkadaşlarımız büyük riskle tarama yapıyorlar. Sabah saatlerine kadar da aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Haber
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sinem Kobal Serdar Ortaç Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Nenad Bjelica Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Mantar toplamaya çıktığı evine geri dönmeyen yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 02:55:57. #1.14#
title