Mantar toplamaya çıktığı arazide yıldırım isabet eden genç öldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti.
22.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:41
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti.
Büyükelmalı köyünde araziye mantar toplamaya çıkan Abdülsamet Cingöz'den (26) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Çevrede arama yapan ekipler, Cingöz'ün evine 1,5 kilometre uzaklıktaki Kayınlık mevkisinde cesedini buldu.
Yıldırım isabet etmesi nedeniyle öldüğü belirlenen gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa'ya gönderildi.
Kaynak: AA