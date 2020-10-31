Mantar toplamak için ormana izinsiz girenlere para cezası verildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, mantar toplamak için ormana izinsiz girdikleri gerekçesiyle 2 kişiye para cezası uygulandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, mantar toplamak için ormana izinsiz girdikleri gerekçesiyle 2 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüsamettindere köyünde ormanlık alanda izinsiz mantar toplandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ormanlık alana izinsiz girdiği belirlenen 2 kişiye 308'er lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan bölgeye mantar toplamak için gelen bazı kişiler de jandarmanın uygulamasını görerek ormana girmeden geriye döndü.

Ekipler, bölgeye giren vatandaşları orman yangınlarıyla mücadele ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ormanlık alanlara izinsiz girmenin yasak olduğu yönünde bilgilendirme de yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin