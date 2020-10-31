Mantar toplamak için ormana izinsiz girenlere para cezası verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mantar toplamak için ormana izinsiz girenlere para cezası verildi

31.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:03
Mantar toplamak için ormana izinsiz girenlere para cezası verildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, mantar toplamak için ormana izinsiz girdikleri gerekçesiyle 2 kişiye para cezası uygulandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, mantar toplamak için ormana izinsiz girdikleri gerekçesiyle 2 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüsamettindere köyünde ormanlık alanda izinsiz mantar toplandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ormanlık alana izinsiz girdiği belirlenen 2 kişiye 308'er lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan bölgeye mantar toplamak için gelen bazı kişiler de jandarmanın uygulamasını görerek ormana girmeden geriye döndü.

Ekipler, bölgeye giren vatandaşları orman yangınlarıyla mücadele ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ormanlık alanlara izinsiz girmenin yasak olduğu yönünde bilgilendirme de yaptı.

Mantar toplamak için ormana izinsiz girenlere para cezası verildi
Mantar toplamak için ormana izinsiz girenlere para cezası verildi
Mantar toplamak için ormana izinsiz girenlere para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

İlgili Haberler

17 kişilik servis aracında 34 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi
17 kişilik servis aracında 34 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi
Karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye para cezası verildi
Karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye para cezası verildi
Yardım amacıyla zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
Yardım amacıyla zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Geert Wilders Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Hakan Taşıyan Eser Yenenler
Spor Falcao Metin Oktay Eddie Newton Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mantar toplamak için ormana izinsiz girenlere para cezası verildi - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 14:03:53. #1.14#
title